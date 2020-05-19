В Башкортостане возобновляются спортивные мероприятия

23 мая в 12.00 на ипподроме «Акбузат» пройдет третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия».

Зрителей на трибунах не будет, турнир будет транслироваться на телеканалах «БСТ», «Вся Уфа», «Конный мир», «Старт» и UTV. Организаторы мероприятия заявляют о том, что предусмотрено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

На третьем этапе «Терра Башкирия» будут соревноваться представители Салаватского, Архангельского, Бирского и Иглинского районов.