Игроки основного состава уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» суммарно получат более 700 миллионов рублей в 2020 году.
Стало известно, сколько зарабатывают хоккеисты «Салавата Юлаева»
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vk.com/teemuhartikainen
Предсказуемо наиболее высокооплачиваемым игроком команды оказался финский нападающий Теему Хартикайнен: с бонусами он может заработать около 115 миллионов рублей за год.
По информации издания Betting Insider, в контрактах игроков указаны следующие цифры:
Эдуард Гиматов – 8 миллионов рублей в год;
Евгений Бирюков – 20 миллионов рублей в год;
Дмитрий Коробов – 20 миллионов рублей в год;
Евгений Лисовец – 25 миллионов рублей в год;
Владислав Картаев – 25 миллионов рублей в год;
Вячеслав Солодухин – 25 миллионов рублей в год;
Петр Хохряков – 35 миллионов рублей в год;
Владимир Жарков – 35 миллионов рублей в год;
Павел Коледов – 35 миллионов рублей в год;
Григорий Панин – 45 миллионов рублей в год;
Дмитрий Кугрышев – 50 миллионов рублей в год;
Александр Кадейкин – 50 миллионов рублей в год;
Сакари Маннинен – 60 миллионов рублей в год;
Никита Сошников – 60 миллионов рублей в год;
Юха Метсола – 80 миллионов рублей в год;
Филип Ларсен – 80 миллионов рублей в год;
Теему Хартикайнен – 90 миллионов рублей в год.
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