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Стало известно, сколько зарабатывают хоккеисты «Салавата Юлаева»

Игроки основного состава уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» суммарно получат более 700 миллионов рублей в 2020 году.

  • vk.com/teemuhartikainen

Предсказуемо наиболее высокооплачиваемым игроком команды оказался финский нападающий Теему Хартикайнен: с бонусами он может заработать около 115 миллионов рублей за год.

По информации издания Betting Insider, в контрактах игроков указаны следующие цифры:

Эдуард Гиматов – 8 миллионов рублей в год;

Евгений Бирюков – 20 миллионов рублей в год;

Дмитрий Коробов – 20 миллионов рублей в год;

Евгений Лисовец – 25 миллионов рублей в год;

Владислав Картаев – 25 миллионов рублей в год;

Вячеслав Солодухин – 25 миллионов рублей в год;

Петр Хохряков – 35 миллионов рублей в год;

Владимир Жарков – 35 миллионов рублей в год;

Павел Коледов – 35 миллионов рублей в год;

Григорий Панин – 45 миллионов рублей в год;

Дмитрий Кугрышев – 50 миллионов рублей в год;

Александр Кадейкин – 50 миллионов рублей в год;

Сакари Маннинен – 60 миллионов рублей в год;

Никита Сошников – 60 миллионов рублей в год;

Юха Метсола – 80 миллионов рублей в год;

Филип Ларсен – 80 миллионов рублей в год;

Теему Хартикайнен – 90 миллионов рублей в год.

Павел Авдеев,
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