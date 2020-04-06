Онлайн-фитнес набирает популярность в Уфе

Рейтинг подготовило издание ТурСтат, основываясь на данных Google. По запросу «онлайн-фитнес» Уфа в Топ-10 находится во второй половине списка, но все равно выше многих крупных городов.

1. Москва – 168 тысяч запросов.

2. Сочи – 113 тысяч запросов.

3. Екатеринбург – 45 тысяч запросов.

4. Краснодар – 42 тысячи запросов.

5. Казань – 38 тысяч запросов.

6. Уфа – 34 тысячи запросов.

7. Нижний Новгород – 30 тысяч запросов.

8. Челябинск – 30 тысяч запросов.

9. Воронеж – 27 тысяч запросов.

10. Омск – 24 тысячи запросов.

Кстати, сегодня, 6 апреля, отмечают Международный день спорта на благо развития и мира. Этот праздник был объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 23 августа 2013 года.