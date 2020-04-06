Уфа вошла в Топ-10 городов, жители которых наиболее интересуются занятиями спортом дома в условиях самоизоляции.
Онлайн-фитнес набирает популярность в Уфе
Рейтинг подготовило издание ТурСтат, основываясь на данных Google. По запросу «онлайн-фитнес» Уфа в Топ-10 находится во второй половине списка, но все равно выше многих крупных городов.
1. Москва – 168 тысяч запросов.
2. Сочи – 113 тысяч запросов.
3. Екатеринбург – 45 тысяч запросов.
4. Краснодар – 42 тысячи запросов.
5. Казань – 38 тысяч запросов.
6. Уфа – 34 тысячи запросов.
7. Нижний Новгород – 30 тысяч запросов.
8. Челябинск – 30 тысяч запросов.
9. Воронеж – 27 тысяч запросов.
10. Омск – 24 тысячи запросов.
Кстати, сегодня, 6 апреля, отмечают Международный день спорта на благо развития и мира. Этот праздник был объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 23 августа 2013 года.
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