Легенда ММА Джефф Монсон переезжает в Уфу

Недавно в Уфу перебрался «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Как и стронгмен, Монсон на новом месте займется тренерской деятельностью.

«Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе... Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон – выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей – быть сильными, справедливыми... И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», – написал Хабиров в соцсетях.

49-летний Джефф Монсон за свою карьеру побеждал таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира. С 2015 года Монсон является гражданином России.