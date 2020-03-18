Пенсионер из Уфы выиграл чемпионат России по армрестлингу

Уфимец соревновался среди спортсменов старше 60-ти лет. Медали он завоевал в двух категориях – в борьбе на правой руке и на левой.

Петр Прохоров – один из основоположников арместлинга в Башкортостане и автор многих методик в этом виде спорта, несмотря на отсутствие специального образования – все на собственном опыте. По своим методикам он вырастил уже многих чемпионов.

На данный момент в своей возрастной категории он является пятикратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и не собирается останавливаться.