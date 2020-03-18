68-летний спортсмен Петр Михайлович Прохоров привез сразу две золотых медали в весе до 100 килограммов с чемпионата России, проходившего в Перми.
Пенсионер из Уфы выиграл чемпионат России по армрестлингу
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smr02.ru
Уфимец соревновался среди спортсменов старше 60-ти лет. Медали он завоевал в двух категориях – в борьбе на правой руке и на левой.
Петр Прохоров – один из основоположников арместлинга в Башкортостане и автор многих методик в этом виде спорта, несмотря на отсутствие специального образования – все на собственном опыте. По своим методикам он вырастил уже многих чемпионов.
На данный момент в своей возрастной категории он является пятикратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и не собирается останавливаться.
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