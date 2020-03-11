Сборная Башкортостана привезла 11 медалей с чемпионата по ММА

В поединках приняли участие более 250 спортсменов из Башкортостана, Пермского края, Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Чувашской, Удмуртской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской и Пензенской областей.

В категории «юниоры» сборная Башкортостана заняла третье место, в категории «мужчины» – второе место. Следующий шаг – чемпионат и первенство России, которые скоро состоятся во Владивостоке и Великих Луках.

ММА – это вид единоборств со смешанными правилами, допускаются как борцовские, так и ударные техники. Недавно мы писали о том, что третьего апреля уфимский ветеран ММА Венер Галиев проведет профессиональный поединок с одним из лучших российских легковесов.