Лучшие молодые борцы планеты соберутся в Уфе в 2021 году, помогать с организацией чемпионата мира среди юниоров будет Федерация спортивной борьбы России.
В Уфе пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе
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Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент ФСБР Михаил Мамиашвили договорились сотрудничать не только при проведении чемпионата мира, но и в развитии спорта в республике.
К федеральному проекту «Борьба – в школы!» присоединились уже 16 учебных заведений, к 2024 году Радий Хабиров планирует увеличить это число до 200, то есть в каждой пятой школе Башкортостана будет дополнительный урок физкультуры для изучения основ борьбы.
В 2021 году завершится строительство Центра спортивной борьбы, в котором будут проводиться соревнования мирового уровня. Комплекс площадью 29 квадратных километров расположится в микрорайоне «Глумилино», в нем предусмотрен спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, школа, гостиница, медико-восстановительный блок и другие вспомогательные помещения.
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