В Уфе пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе

Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент ФСБР Михаил Мамиашвили договорились сотрудничать не только при проведении чемпионата мира, но и в развитии спорта в республике.

К федеральному проекту «Борьба – в школы!» присоединились уже 16 учебных заведений, к 2024 году Радий Хабиров планирует увеличить это число до 200, то есть в каждой пятой школе Башкортостана будет дополнительный урок физкультуры для изучения основ борьбы.

В 2021 году завершится строительство Центра спортивной борьбы, в котором будут проводиться соревнования мирового уровня. Комплекс площадью 29 квадратных километров расположится в микрорайоне «Глумилино», в нем предусмотрен спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, школа, гостиница, медико-восстановительный блок и другие вспомогательные помещения.