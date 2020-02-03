В Уфе построят Дворец волейбола

Идею о создании центра озвучили еще в апреле прошлого года. Сумму вложений в проект оценивают в 1,5-2 млрд рублей. Расходы на строительство планируется поделить между республиканским, федеральным бюджетами и средствами инвесторов.

В 2022 году в Уфе пройдут матчи чемпионата мира по волейболу, и кроме волейбольной арены, планировалось построить гостиницу или спортивный интернат, шесть волейбольных площадок, спортзал, банкетный зал и фитнес-центр с бассейном площадью до 9 тыс. кв. м.

Спортивный центр планируют построить в парке имени Калинина. По словам главы региона, универсальный комплекс сможет принимать соревнования по баскетболу и волейболу разного масштаба.