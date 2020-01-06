В Уфе откроют новую локацию для зимнего плавания

На странице сообщества «моржей Уфы» в соцсети сообщают, что место организуют в Кузнецовском затоне, в заводи реки Уфы. «Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку», — сообщают организаторы.

Сейчас организаторы ведут переговоры с хозяином объекта. По их словам, к Старому Новому году планируется подготовить новую локацию к первым заплывам. В скором времени там же планируется запустить баню.