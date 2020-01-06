До этого приверженцы закаливания и зимнего плавания проводили заплывы только на Солдатском озере в парке имени Якутова, но скоро в городе может появиться новое место для купания в проруби.
В Уфе откроют новую локацию для зимнего плавания
-
vk.com/morgi_ufa
На странице сообщества «моржей Уфы» в соцсети сообщают, что место организуют в Кузнецовском затоне, в заводи реки Уфы. «Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку», — сообщают организаторы.
Сейчас организаторы ведут переговоры с хозяином объекта. По их словам, к Старому Новому году планируется подготовить новую локацию к первым заплывам. В скором времени там же планируется запустить баню.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.