Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта

Глава региона Радий Хабиров получил награду на церемонии в Москве. Во время своей речи он подчеркнул, что эта победа для тысяч тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и ветеранов спорта республики. «Для нас неизменными останутся две цели в спортивной жизни. Первое — это величие российского спорта. И второе — чтобы тысячи мальчишек и девчонок могли заниматься в современных, комфортных ФОКах, бассейнах, борцовских залах, на футбольных полях и хоккейных площадках. Чтобы у них были хорошие тренеры. И чтобы они становились сильнее и лучше», — сказал руководитель Башкортостана.

Радий Хабиров также поздравил в соцсетях всех горожан республики. По его словам, полученная награда означает, что в городах и районах региона «правильный баланс профессионального и любительского спорта, хорошие тренерские традиции, достойные условия для тренировок».

По данным пресс-службы Главы Башкортостана, жюри отметило, что в Уфе дважды проводились Международные детские игры, а спортивная школа «Алмаз» в Салавате стала финалистом конкурса «Лучший спортивный объект России». Кроме того, в республике идет активная работа по развитию физической культуры и массового спорта.

По условиям премии, регион-победитель получает денежное поощрения. Так, в скором времени Минспорт России выделит Башкортостану один миллион рублей.