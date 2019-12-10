Жокей из Башкортостана выиграл чемпионат Конного Союза в Италии

Чемпионат состоял из четырех этапов. Сначала Вадим Салимханов одержал победу в домашнем турнире. В Тунисе жокей занял четвертое место, а в Касабланке он показал лучший результат. В заключительных скачках в Сиракузе спортсмен вывел сборную Россию на первое место.

Кроме того, еще три спортсмена из республики выиграли международные соревнования. Так, Семен Елистратов в составе сборной России завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае. Он стал призером в смешанной и мужской эстафетах.

Также на Молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в Венгрии Ислам Опиев взял золото, а Фадис Валитов — бронзу. Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в соцсетях, что для республики это «очень важные победы», так как в 2021 году здесь пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.