В международных соревнованиях принимали участие спортсмены из двенадцати стран — Франции, Мальты, Ливии, Марокко, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Туниса, Украины, Италии и России.
Жокей из Башкортостана выиграл чемпионат Конного Союза в Италии
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Чемпионат состоял из четырех этапов. Сначала Вадим Салимханов одержал победу в домашнем турнире. В Тунисе жокей занял четвертое место, а в Касабланке он показал лучший результат. В заключительных скачках в Сиракузе спортсмен вывел сборную Россию на первое место.
Кроме того, еще три спортсмена из республики выиграли международные соревнования. Так, Семен Елистратов в составе сборной России завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае. Он стал призером в смешанной и мужской эстафетах.
Также на Молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в Венгрии Ислам Опиев взял золото, а Фадис Валитов — бронзу. Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в соцсетях, что для республики это «очень важные победы», так как в 2021 году здесь пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров.
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