Новый клип от барабанщика «ДДТ» Tema Mamay (видео)

Артем Мамай присоединился к «ДДТ» в 2010 году, всего через год после окончания колледжа.

Мамая выбрали по итогам конкурса после того, как ветеран индустрии Игорь Доценко покинул группу из-за творческих разногласий и ушел в «Чиж & Co».

Юрий Шевчук позже объяснил замену тем, что «ДДТ» требовался барабанщик, который играет другую музыку. Параллельно Мамай под псевдонимом Tema Mamay выпускает вот такие сольные видео.