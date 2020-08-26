Барабанщик «ДДТ» Артем Мамай в соло играет на ханге в новом видео, получившем название The last dance of Betelgeuse («Последний танец Бетельгейзе»).
Новый клип от барабанщика «ДДТ» Tema Mamay (видео)
Артем Мамай присоединился к «ДДТ» в 2010 году, всего через год после окончания колледжа.
Мамая выбрали по итогам конкурса после того, как ветеран индустрии Игорь Доценко покинул группу из-за творческих разногласий и ушел в «Чиж & Co».
Юрий Шевчук позже объяснил замену тем, что «ДДТ» требовался барабанщик, который играет другую музыку. Параллельно Мамай под псевдонимом Tema Mamay выпускает вот такие сольные видео.
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