Zero People выпустили кавер на песню ДДТ

Zero People – это дуэт Александра Красовицкого и Александра Заранкина из группы Animal ДжаZ. Проект развивается параллельно. 21 августа выйдет их альбом «Конец равновесия».

«"Я получил эту роль" – очень современная и очень "зеропипловская" песня Юрия Юлиановича. Маленький человек смотрит на мир со своей маленькой кухни и офигевает от того, что происходит вокруг – так мы это интерпретировали в Zero People.

А в начале июля наш друг Тимофей Копылов из "Рекорд Оркестра" сказал, что у них во Владимире сгорел Театр Драмы. И грустно пошутил, мол, вот идеальное место, чтобы снимать Zero People. Решение снять видео на песню с таким названием именно там было моментальным. Дирекция театра пошла навстречу, большое спасибо им.

Нам со своей стороны хотелось с максимальным тактом все сделать, с уважением к произошедшему кошмару. И мы дали самим себе одну попытку, как на концерте, там же дублей не бывает. Воткнули одну лампу, клавиши и компьютер с саундкартой в единственную уцелевшую розетку и сыграли и сняли все вживую с одного дубля.

Ощущения лично у меня были апокалиптические. Вокруг выгоревший дотла зал, черная сцена, гарь, оседающая в горле и сажа везде и на всем. Мы сняли еще актеров этого театра, их лица говорят не хуже, чем сама песня», – так прокомментировал новый клип Александр Красовицкий.