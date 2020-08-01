Thomas Mraz и The Ghosts выпустили совестный трек

Участники московского проекта The Ghosts ранее выступали на концертах Thomas Mraz в Москве и Уфе, сопровождали его на летних фестивалях в качестве музыкантов.

Это клавишник Иван Иванина, барабанщик Грант Минасян, гитарист Евгений Сухотин, бас-гитарист Сергей Афанасенков и бэк-вокалистки Василиса Савоськина и Наталья Евелина. Практически все они ранее участвовали в других музыкальх проектах или параллельно развивают соло-карьеры.

Новую версию Neon CLouds можно послушать на Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music. Осенью выйдет совместный инструментальный альбом Thomas Mraz и The Ghosts.