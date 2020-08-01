Трек Morgenshtern Ice возглавил чарт Apple Music

В течение нескольких часов трек Ice возглавил чарты Apple Music, VK Music и Bandlink, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube без клипа.

При этом в топ-100 Apple Music третью строчку занимает Cadillac, 69-ю – «Ратататата» и 78-ю – «Мне пох» за авторством Morgenshtern, Cadillac до сих пор возглавляет топ-50 Spotify и топ-50 трендов Spotify.

С треком Ice, как и с Cadillac ранее, вышла странная история: Алишер выложил в Instagram обращение к некоему артисту: по его словам, Ice должен был стать фитом, однако второй исполнитель прислал свой куплет, но с тех пор уже две недели ни он, ни его менеджеры не выходили на связь. Morgenshtern поставил ультиматум: если за 24 часа партнер не свяжется с ним, то он «сольет» трек в сеть, даже если его потом забанят и будут судиться.

В итоге 31 июля Ice был опубликован под заголовком Morgenshtern (feat. Morgenshtern). Очевидно, это была своеобразная раскрутка трека, которая, однако, сработала.