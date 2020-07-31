Morgenshtern выпустил трек Ice

Двухминутный трек уже доступен на всех площадках, послушать можно, например, на YouTube.

Ранее Алишер Валеев выложил в Instagram обращение к некоему артисту: по его словам, Ice должен был стать фитом, однако второй исполнитель прислал свой куплет, но с тех пор уже две недели ни он, ни его менеджеры не выходили на связь.

Morgenshtern призвал этого артиста (не называя его имени) вернуться к диалогу и сказал, что готов пересмотреть оговоренные ранее проценты и вообще обсудить все что угодно.

30 июля рэпер выложил второе обращение, в котором поставил ультиматум: если за 24 часа партнер не свяжется с ним, то он «сольет» трек в сеть, даже если его потом забанят и будут судиться. В итоге 31 июля Ice был опубликован под заголовком Morgenshtern (feat. Morgenshtern).