В центре Уфы пройдет гавайская вечеринка

Вечеринка Aloha Beach Party vol. 2 пройдет в четверг, 30 июля, в 19:30 по адресу: улица Ленина, 66.

За пультом будут Рамиль из трио «Лауд» и Рамзес Progresuss. На площади перед Национальным молодежным театром припаркуют автобусы для фотографий, разместят балансборды и другие развлечения.

Пришедшим в гавайской рубашке и платьях с цветочным принтом обещают бесплатный фильтр-кофе или колд брю.