У Morgenshtern проблемы с Ice: трек может никогда не выйти

Однако по планам Morgenshtern, это должен быть фит с неким артистом, который прислал свой куплет, но с тех пор уже две недели ни он, ни его менеджеры не выходят на связь. В связи с этим Алишер опубликовал в Instagram видеообращение.

«Это обращение – уже крайний шаг. Я уверен, что оно до тебя дойдет или хотя бы твой менеджер тебе это передаст. Чувак, ну что за цирк – просто выходи на связь и давай все обсудим спокойно, нормально.

Я не знаю, что тебя не устраивает – может быть, процент, который мы изначально обговорили, кстати. Может, ты просто передумал и не хочешь выпускать трек по каким-то там своим "серьезным причинам" – в любом случае можно же просто поговорить, а не морозиться две недели.

Я очень надеюсь на твою адекватность, понимание, человечность. Давай просто выйдем на связь и все решим. Обо всем, что тебя не устраивает, говори. Не нравится процент – все можно решить. Если передумал – тоже скажи, пожалуйста, потому что мы уже две недели находимся в таком состоянии, когда не понимаем, выйдет трек или не выйдет, выйдет он с тобой или сольным. Честно говоря, сольным я его выпускать не хочу после того, что услышал».

Имя второго музыканта, которому адресовано обращение, Morgenshtern называть отказался.