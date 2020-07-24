Thomas Mraz заразился коронавирусом

«Так, ребят, у нас со Светой пришел первичный анализ на корону, и он положительный. Говорят, 30% погрешность, но все же у обоих, так что все, с кем мы виделись недавно, имейте ввиду, пожалуйста!! Инкубация болезни – две-три недели!!

Больше всего в этой заразе бесит, что нельзя порадоваться тому, что вот сейчас переболеешь, а потом не будешь: доктор сказал, что антитела испаряются за два-три месяца», – написал Алмас в соцсетях.

22 июля Thomas Mraz выпустил клип на песню «Снэйклорд». 10 сентября ему предстоит дать большой сольный концерт на летней площадке московского клуба Gipsy.