Уфимский рэпер Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, объявил о том, что он и его супруга сдали положительный тест на Covid-19.
Thomas Mraz заразился коронавирусом
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instagram.com/thomasmr4z
«Так, ребят, у нас со Светой пришел первичный анализ на корону, и он положительный. Говорят, 30% погрешность, но все же у обоих, так что все, с кем мы виделись недавно, имейте ввиду, пожалуйста!! Инкубация болезни – две-три недели!!
Больше всего в этой заразе бесит, что нельзя порадоваться тому, что вот сейчас переболеешь, а потом не будешь: доктор сказал, что антитела испаряются за два-три месяца», – написал Алмас в соцсетях.
22 июля Thomas Mraz выпустил клип на песню «Снэйклорд». 10 сентября ему предстоит дать большой сольный концерт на летней площадке московского клуба Gipsy.
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