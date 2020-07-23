Фит Morgenshtern и Элджея Cadillac возглавляет чарт Spotify

Трек Cadillac занял первое место в чарте «Россия: топ-50». В пятерке самых популярных песен от него отстают Blinding Lights за авторством канадца The Weeknd, «Дежавю» от Kizaru и Yamakasi из одноименного альбома владикавказского дуэта Miyagi & Andy Panda, а замыкает топ-5 фит американцев DaBaby и Roddy Rich Rockstar.

В этом чарте вообще очень много уфимского рэпа: на восьмой строчке расположился Boulevard Depo с треком Friendly Fire из мощного альбома Old Blood, Face в нем представлен треками «Юморист» и «Надежда», а Morgenshtern – еще и «Новым мерином», а также фитом с Витей «АК» «Ратата».

Кроме того, Cadillac входит в топ-3 чарта «Россия: топ-50 трендов», куда включают треки, которые быстрее всего набирают популярность в России. Здесь впереди него Blinding Lights и сингл Replay за авторством британца Iyaz.