Thomas Mraz выпустил клип «Снэйклорд»

«Лучше сегодня, чем никогда. Рад представить вам плод нашей кропотливой девятимесячной работы», – прокомментировал Thomas Mraz выход клипа в Instagram.

В 2020 году Алмас уже отметился фитами с уфимскими музыкантами Joseph и Musume, а также с известным молодым рэпером Gone.Fludd из Мурманска и американским рэпером Fat Nick.

В марте текущего года артисты Thomas Mraz, Markul, Jeembo и Tveth доработали свои контракты и покинули лейбл Booking Machine, который раньше возглавлял Oxxxymiron. В результате лейбл распался, теперь Booking Machine сосредоточится только на организации концертов.