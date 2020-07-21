Организаторов фестиваля Zerkalo проверит прокуратура

Как сообщает агентство «Башинформ», на фестивале в формате опен-эйр на территории базы отдыха «Даниловский парк» собралось не менее 400 человек.

Сегодня в Башкортостане организовывать мероприятия численностью более 50 человек могут только государственные организации.

Руководство базы отдыха было предупреждено о недопустимости проведения Zerkalo, но фестиваль все равно состоялся. Глава Кушнаренковского района направил в МВД и прокуратуру письма с просьбой взять ситуацию на личный контроль.