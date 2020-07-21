С 17 по 19 июля в Кушнаренковском районе Башкортостана прошел фестиваль электронной музыки Zerkalo. Его проведение не было согласовано с властями.
Организаторов фестиваля Zerkalo проверит прокуратура
Как сообщает агентство «Башинформ», на фестивале в формате опен-эйр на территории базы отдыха «Даниловский парк» собралось не менее 400 человек.
Сегодня в Башкортостане организовывать мероприятия численностью более 50 человек могут только государственные организации.
Руководство базы отдыха было предупреждено о недопустимости проведения Zerkalo, но фестиваль все равно состоялся. Глава Кушнаренковского района направил в МВД и прокуратуру письма с просьбой взять ситуацию на личный контроль.
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