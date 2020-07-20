Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Morgenshtern, ответил на вопросы о том, как стал одним из самых популярных на сегодняшний день рэперов. Его последний клип Cadillac набрал 20 миллионов просмотров за неделю.
Morgenshtern рассказал о том, как пишет хиты
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instagram.com/morgen_shtern
«Cadillac? Как-то все так родилось невероятно, как и все хиты рождаются. Хиты рождаются по щелчку. Если вы думаете, что над ними надо работать, стараться, что-то сидеть выделывать – нет, оставьте это другим артистам.
Я научился музыку чувствовать и слушать, чего не умеет сейчас половина страны, и даже больше, поэтому считают мою музыку плохой. Она не плохая, просто вы глупые.
Надо отключить мозг и начать чувствовать, жить чувствами. И музыку тоже чувствовать. Треки прилетают откуда-то оттуда, откуда сейчас дождь капает. Надо просто вовремя их ловить», – рассказал Morgenshtern ТНТ Music.
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