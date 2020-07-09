Morgenshtern выпустил клип Cadillac

Вчера, восьмого июля, трек Cadillac на YouTube превысил отметку в 30 миллионов просмотров, и Morgenshtern объявил, что фанаты, похоже, готовы увидеть клип, который уже доступен на YouTube.

С этим клипом вышла интересная история: вскоре после выхода трека он был удален с YouTube, а артисты объявили, что клипа не будет, и поудаляли друг друга из соцсетей.

Что именно послужило причиной ссоры между рэперами доподлинно неизвестно, однако Элджей оставил намек, выложив в Instagram видео, в котором он лежит в ванне и выливает в нее алкоголь, помянув при этом недобрым словом Morgenshtern.

В сети предположили, что это отсылка к хиту Элджея «Розовое вино» 2017 года. Тогда артист поссорился с рэпером Feduk то ли из-за авторских прав и денег, то ли из-за порядка имен в заголовке клипа. Эту теорию подтверждает и тот факт, что после возвращения трека Cadillac на YouTube имена исполнителей поменялись местами, и сейчас их фит озаглавлен «Элджей & Morgenshtern – Cadillac».