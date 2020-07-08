В Уфе состоится уличный танцевальный баттл

Веселье начнется в пятницу, 10 июля, в 18.00 и продлится до 23.00. Вход свободный.

С 18.00 до 19.00 ученики студии E-Dance будут соревноваться в танцевальном мастерстве.

В 19.00 стартует чемпионат по поеданию пиццы, организаторы – кафе Camorra Pizza. Участников наберут из числа зрителей.

В 19.30 продолжится танцевальный стрит-баттл.

С 21.00 до 23.00 – диско-вечеринка на открытом воздухе.