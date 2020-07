Чарт Apple Music: Boulevard Depo вытеснили с первого места

На этой неделе Boulevard Depo был наконец повержен: первую строчку в чарте Apple Music занял американский рэпер Pop Smoke с альбомом Shoot for the Stars, Aim for the Moon.

Сам Артем Кулик отреагировал на это с юмором: «Поп смог, и ты сможешь!» – написал артист в Instagram.

Это посмертный релиз Pop Smoke: в феврале 2020 года 20-летний Башар Барака Джексон был застрелен в съемном доме на Голливудских холмах. Запись альбома курировал 50 Cent.

Old Blood теперь занимает вторую строчку рейтинга, следом идут Леван Горозия с альбомом «Альфа», «Дом, который построил Алик» за авторством Гуфа и Murovei и апрельский релиз Егора Крида «58».