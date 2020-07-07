Face выпустил новый трек «Надежда»

Первого июля Face выложил в Instagram часть нового трека и написал, что выпустит его, если под постом наберется 50 тысяч комментариев.

Уже за первый час количество комментариев превысило эту отметку, однако сингл под названием «Надежда» вышел только в ночь на седьмое июля.

Сейчас он доступен на всех площадках, послушать можно тут. В новом треке не осталось и следа от прежнего бунтарского стиля Face, даже несмотря на дисс в адрес своего земляка Morgenshtern:

«Ты опускал за деньги бюллетень – эй, парень, мы тебе теперь не верим. Пройдут года, и я останусь, а ты станешь тенью и будешь так же говорить про дорогой ремень».