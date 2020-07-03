Boulevard Depo записал фит с Zavet

Zavet – это фэшн-режиссер Дима Ицков, оказавшийся в хип-хоп индустрии после того, как уже известный на тот момент уфимский рэпер Артем Кулик (Boulevard Depo) вышел на него с просьбой снять клип на трек «Кащенко».

Этот клип набрал более 11 миллионов просмотров на YouTube и наряду с альбомом «Rapp2» стал поворотным в карьере Boulevard Depo. Некоторое время спустя Ицков заинтересовался рэпом и выпустил дебютный альбом «Жилы», в котором были фиты с рэпером Хаски.

В новом альбоме Zavet, получившим название «Velvet heaven», девять треков, и все они звучат отрывисто и необычно – артист по-прежнему ищет «свой» звук. Послушать можно здесь.