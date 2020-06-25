Концерт на Мамаевом кургане: выступление Ильдара Абдразакова (видео)

Мероприятие прошло у подножия известного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, который впервые открылся после реставрации.

Ильдар Абдразаков – Народный артист Башкортостана, лауреат театральной премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», один из лучших басов мира.

Также в концерте приняло участие множество других известных артистов, в том числе Дима Билан, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Михаил Пореченков.