24 июня самый востребованный российский оперный певец Ильдар Абдразаков выступил на крупнейшем концерте в рамках празднования 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы.
Концерт на Мамаевом кургане: выступление Ильдара Абдразакова (видео)
Мероприятие прошло у подножия известного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, который впервые открылся после реставрации.
Ильдар Абдразаков – Народный артист Башкортостана, лауреат театральной премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», один из лучших басов мира.
Также в концерте приняло участие множество других известных артистов, в том числе Дима Билан, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Михаил Пореченков.
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