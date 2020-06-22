Вскоре после выхода хита Morgenshtern и Элджея Cadillac оба рэпера объявили, что клипа не будет. Трек на некоторое время убрали с YouTube, а также стало известно, что они удалили друг друга из соцсетей.
Morgenshtern и Элджей помирились
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instagram.com/morgen_shtern
21 июня, несколько часов назад, оба артиста опубликовали в Instagram фото и видео совместного времяпровождения. По всей видимости, конфликт исчерпан.
Что именно послужило причиной ссоры между рэперами доподлинно неизвестно, однако Элджей недавно оставил намек, выложив в Instagram видео, в котором он лежит в ванне и выливает в нее алкоголь, помянув при этом недобрым словом Morgenshtern.
В сети предположили, что это отсылка к хиту Элджея «Розовое вино» 2017 года. Тогда артист поссорился с рэпером Feduk то ли из-за авторских прав и денег, то ли из-за порядка имен в заголовке клипа. Эту теорию подтверждает и тот факт, что после возвращения трека Cadillac на YouTube имена исполнителей поменялись местами, и сейчас их фит озаглавлен «Элджей & Morgenshtern – Cadillac».
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