Boulevard Depo: «В Уфе нечем заниматься, поэтому мы занимались творчеством»

«Я родился в Уфе, но все детство переезжал. До первого класса успел смотаться на Дальний Восток и вернуться. Ярко помню: когда мы заселились в квартиру в Комсомольске-на-Амуре, был страшенный ураган. У нас карнизы от окон отрывались. Отец, высунувшись из окна, прибивал его обратно, а напротив — темное небо и электростанция.

Потом в Уфе переезжал много раз из района в район, пока до Петербурга не добрался к 17 годам. Я живу в Петербурге уже больше десяти лет, так что родина у меня раздвоилась. Я вроде бы и уфимский, и петербургский тоже.

В 2012 году на горизонте появилась трэп-музыка, и мы с Федей i61 подумали: "О, прикольно, давай на это читать". Это было и весело, и тусово. Местами это просто приятно слушать. Мы начали это культивировать. Мы были маленькими артистами, которые сложились в большой формат YungRussia. Процесс соединения маленьких в большое и обратно был необходим – поэтому сейчас нас так много. Мы параллельно развивались, видели результаты общих трудов и каждого в частности. Это давало и запал, и какой-то соревновательный дух, позитивный, здоровый.

В Уфе нечем заниматься, поэтому мы занимались творчеством. А чем еще? Работы нет. Бухать? Ну, как-то скучно. Сейчас я могу сравнить, как выглядят изнутри Уфа, Москва и Санкт-Петербург: совершенно разные перспективы – как развития, так и заработка. Чем больше город, тем больше музыки, артистов, развлечений. Чем меньше город, тем больше хочется этого достичь», – сказал Boulevard Depo.