Уфимские диджеи примут участие в международном проекте Save The Night

Механика проста: любой совершеннолетний пользователь может бесплатно забронировать любимого музыканта, бартендера, диджея и других артистов для приватной Zoom-конференции на сайте проекта.

Трансляцию можно разделить с друзьями, а после выступления зрители могут отправить артисту донат в любом размере.

Уфимскую музыкальную сцену в Save The Night представляют резиденты уфимского клуба «Ботаника» – Павел Грачев, Настя Каримова, Гарсон Даниил и «Маша не Маша».

Также от России в проекте участвуют резиденты московского клуба Mutabor (Poima, Sariim, Никита Забелин, Kubrakov и Adil), электронные дуэты из Казани PTU и Yung Acid, композитор Мария Теряева, мультижанровый музыкант Azamat, продюсер Никита Стеблин (проект Symbol), хип-хоп-исполнитель Мишераль и петербуржец Arram Mantana.

Забронировать можно не только выступления, но и мастер-классы лучших московских миксологов: например, соосновательницы бара «Чайная Tea&Cocktails» Кати Байс или владельца бара «Кабинет» Сэма Коняхина.