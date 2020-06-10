Трек Morgenshtern и Элджея Cadillac за сутки возглавил все чарты

Сразу после релиза трек занял первую строчку во вкладке «Тренды» YouTube, второе и третье места достались блогерам, выпустившим реакции на Cadillac.

Через 15 часов пали чарты Apple Music и iTunes, следом за ними – и чарт ВКонтакте, где в топ-10 седьмую строчку занимает прошлый трек Morgenshtern, вышедший пятого июня.

Сейчас у Cadillac более шести миллионов просмотров на YouTube, хотя еще даже не вышел клип. Вместе с прошлым клипом Morgenshtern набрал почти 23 миллиона просмотров за пять дней.