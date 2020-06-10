Вчера уфимский рэпер Алишер Валеев и один из наиболее популярных российских хип-хоп-исполнителей Элджей выпустили фит Cadillac, который среди фанатов уже успел стать мемом.
Трек Morgenshtern и Элджея Cadillac за сутки возглавил все чарты
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instagram.com/morgen_shtern
Сразу после релиза трек занял первую строчку во вкладке «Тренды» YouTube, второе и третье места достались блогерам, выпустившим реакции на Cadillac.
Через 15 часов пали чарты Apple Music и iTunes, следом за ними – и чарт ВКонтакте, где в топ-10 седьмую строчку занимает прошлый трек Morgenshtern, вышедший пятого июня.
Сейчас у Cadillac более шести миллионов просмотров на YouTube, хотя еще даже не вышел клип. Вместе с прошлым клипом Morgenshtern набрал почти 23 миллиона просмотров за пять дней.
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