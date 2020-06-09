Morgenshtern и Элджей выпустили фит Cadillac

О выпуске фита с Элджеем Morgenshtern сообщил в видео на своей странице в Instagram сегодня, 9 июня, сидя в машине в центре Уфы.

Трек уже доступен на ITunes, Yandex Music, Boom, Apple Music и VK, за несколько часов возглавил чарт BadLink. Это первый фит Алишера с Элджеем, и он просто обязан стать хитом.

Ранее Morgenshtern обещал подписчикам, что выпустит трек, если они поставят полтора миллиона «дизлайков» под его последним клипом, сделав его рекордсменом русского YouTube. На данный момент «дизлайков» 1,6 миллиона.