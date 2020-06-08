Morgenshtern решил побить рекорд YouTube

Поклонники долгое время ждали от Morgenshtern клипа Cadillac, но вместо этого он выпустил снятый одним кадром на скорую руку видеоряд и трек, в котором высмеивает хейтеров.

За три дня этот клип набрал более 11 миллионов просмотров, под ним были сотни тысяч комментариев, большая часть – от обиженных фанатов. Количество «дизлайков» за первые сутки перевалило за полмиллиона и вскоре приблизилось к миллиону.

Сегодня, восьмого июня, Алишер в Instagram объявил челлендж: если клип наберет более 1,4 миллиона «дизлайков», то он выложит обложку трека Cadillac, а по достижении 1,5 миллиона «дизлайков» фанаты получат и сам трек.

На сегодняшний день рекорд по количеству «дизлайков» на русском YouTube (1,4 миллиона) принадлежит клипу Тимати и Гуфа на песню «Москва», в котором рэперы хвалили мэра города и критиковали протестующих. Сейчас под клипом Morgenshtern уже 1,3 миллиона «дизлайков», и если наберет 1,5 миллиона – Алишер вернется в заголовки СМИ с очередным рейтинговым рекордом.

Кстати, до Тимати и Гуфа это «достижение» принадлежало другому скандальному уфимскому рэперу: клип Face «Я роняю запад» получил более 700 тысяч «дизлайков».