Клип Morgenshtern обидел фанатов и набрал 6 млн просмотров за сутки

За последнее время Morgenshtern выпустил в Instagram несколько тизеров клипа, намекая на то, что новый трек будет посвящен Cadillac, и пообещал выпустить его, если под одним из его постов напишут более 500 тысяч комментариев.

За двое суток набралось более миллиона комментариев, и вчера, пятого июня, ночью клип был выложен на YouTube, но вместо долгожданного Cadillac фанаты получили снятый одним кадром на скорую руку видеоряд и трек, в котором Morgenshtern высмеивает хейтеров.

Тем не менее, клип собрал на данный момент шесть миллионов просмотров и почти 250 тысяч комментариев, большая часть которых – от обиженных поклонников. Среди «лайков» и «дизлайков» впервые в карьере Morgenshtern наблюдается практически полный паритет: 510 тысяч против 493 тысяч.