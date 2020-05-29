Boulevard Depo выпустил альбом Old blood

О том, что артист записывает новый альбом, он сам сообщил в соцсетях уже давно, 21 и 25 мая он выпустил синглы Angry toy$ и X2. Клип на первый трек уже собрал на YouTube более миллиона просмотров.

Old blood с сегодняшнего дня, 29 мая, доступен почти на всех площадках, послушать его можно здесь или в официальной группе Boulevard Depo в VK. В альбоме – введение и 11 треков, в том числе фиты с Basic Boy, Artur Kreem, Yung Hum и Dope Vvs.

Артем Кулик – уже настоящий ветеран новой школы российского хип-хопа. Первый его альбом вышел в 2014 году, тогда же начались гастроли с другими молодыми исполнителями, которые сегодня хорошо известны на хип-хоп-сцене – такими, как Pharaoh, Mnogoznaal, Thomas Mraz, GONE.Fludd и Jeembo.