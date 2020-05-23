Morgenshtern рассказал о том, сколько заработал на «Легендарной пыли»

По словам артиста, за два месяца треки «Легендарной пыли» прослушали в VK 280 миллионов раз (учитываются не только прослушивания с оригинальной страницы).

На YouTube с учетом всех перезаливов – более 90 миллионов просмотров за квартал.

Spotify – два миллиона прослушиваний.

Apple Music – более 33 миллионов прослушиваний за квартал.

Суммарно альбом на всех площадках собрал более 500 миллионов прослушиваний.

В общей сложности Morgenshtern заработал на «Легендарной пыли» 12 540 368 рублей за 2,5 месяца.

Также рэпер рассказал о том, сколько денег приносит ему каждое прослушивание на разных площадках. Цифры очень приблизительные, так как показатели колеблются с каждым месяцем:

Apple Music – 0,15 рубля;

Google Music – 0,14 рубля;

Spotify – 0,13 рубля;

Youtube Red – 0,22 рубля;

VK/Boom/«Одноклассники» – 0,02 рубля.