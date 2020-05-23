Уфимский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern, рассказал о своих доходах с альбома «Легендарная пыль», который он записал за неделю в прямом эфире.
Morgenshtern рассказал о том, сколько заработал на «Легендарной пыли»
-
instagram.com/morgen_shtern
По словам артиста, за два месяца треки «Легендарной пыли» прослушали в VK 280 миллионов раз (учитываются не только прослушивания с оригинальной страницы).
На YouTube с учетом всех перезаливов – более 90 миллионов просмотров за квартал.
Spotify – два миллиона прослушиваний.
Apple Music – более 33 миллионов прослушиваний за квартал.
Суммарно альбом на всех площадках собрал более 500 миллионов прослушиваний.
В общей сложности Morgenshtern заработал на «Легендарной пыли» 12 540 368 рублей за 2,5 месяца.
Также рэпер рассказал о том, сколько денег приносит ему каждое прослушивание на разных площадках. Цифры очень приблизительные, так как показатели колеблются с каждым месяцем:
Apple Music – 0,15 рубля;
Google Music – 0,14 рубля;
Spotify – 0,13 рубля;
Youtube Red – 0,22 рубля;
VK/Boom/«Одноклассники» – 0,02 рубля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.