Клип на «Грустную песню» Morgenshtern был удален с YouTube

Thrill Pill удалил с YouTube-канала свой главный хит – клип на прошлогодний фит с уфимским рэпером Morgenshtern и Егором Кридом «Грустная песня».

Сделал он это в качестве протеста против неких действий лейбла Warner Music Russia: «Упс! Я случайно удалил то, что приносило вам бОльшую часть дохода», – написал Thrill Pill в Instagram. Также рэпер призвал молодых артистов не вестись на авансы лейблов и развиваться самостоятельно.

Впрочем, вскоре на связь вышли представители Warner Music Russia: лейбл опубликовал клип на своем канале и сообщил о том, что новый альбом Thrill Pill, как и планировалось, выйдет летом 2020 года.

После этого рэпер выложил Minecraft-версию этого клипа и в подписи принес извинения лейблу. Эта версия уже набрала более 84 тысяч просмотров. У оригинальной на момент удаления было более 54 миллионов просмотров.