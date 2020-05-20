Московский рэпер Thrill Pill конфликтует с лейблом Warner Music Russia, а страдают из-за этого Morgenshtern и Егор Крид.
Клип на «Грустную песню» Morgenshtern был удален с YouTube
Thrill Pill удалил с YouTube-канала свой главный хит – клип на прошлогодний фит с уфимским рэпером Morgenshtern и Егором Кридом «Грустная песня».
Сделал он это в качестве протеста против неких действий лейбла Warner Music Russia: «Упс! Я случайно удалил то, что приносило вам бОльшую часть дохода», – написал Thrill Pill в Instagram. Также рэпер призвал молодых артистов не вестись на авансы лейблов и развиваться самостоятельно.
Впрочем, вскоре на связь вышли представители Warner Music Russia: лейбл опубликовал клип на своем канале и сообщил о том, что новый альбом Thrill Pill, как и планировалось, выйдет летом 2020 года.
После этого рэпер выложил Minecraft-версию этого клипа и в подписи принес извинения лейблу. Эта версия уже набрала более 84 тысяч просмотров. У оригинальной на момент удаления было более 54 миллионов просмотров.
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