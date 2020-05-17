Группа «Грот» выпустила кавер на песню ДДТ

«Эти тексты мы написали пять лет назад почти одновременно, сразу же после просмотра документального фильма об Александре Башлачеве. Написали не сговариваясь, ничего не обсуждая, просто каждый поймал искру и появились два куплета. Никакого плана на песню не было, поэтому песни и не случилось. Вскоре один из этих текстов был выпущен в формате видео под названием «Уголек».

Когда нам предложили поучаствовать в трибьюте DDT, мы стали думать над материалом и практически сразу почувствовали пересечение тех самых наших спонтанных куплетов с песней «В последнюю осень», хоть и вдохновлены они были совершенно разными событиями, чувствами, мыслями.

Лена Август с радостью согласилась принять участие в новой песне и исполнила фрагмент оригинала, как дань уважения легендарному коллективу», – гласит описание трека.