Трио «Лауд» выступит на VK Fest

Онлайн-фестиваль пройдет с 15 по 21 мая, трансляции можно будет посмотреть бесплатно в сообществе VK Fest. Подписчикам придет уведомление.

Офлайн-фестиваль переносится на 2021 год и состоится 24 и 25 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Все купленные ранее билеты будут действительны, их не придется даже обменивать.

Среди выступающих – переехавшая из Уфы в Петербург группа «Лауд», представители нового российского хауса.

Текущий список заявленных участников фестиваля:

Баста, «Градусы», «Джаро & Ханза», Джиган, Диана Арбенина, «Ночные снайперы,» Дима Билан, Елена Темникова, Жак Энтони, «Звонкий», «кис-кис», Клава Кока, «Лауд», Леван Горозия, Леша Свик, Макс Барских, Мари Краймбрери, Мот, «Мумий Тролль», Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, «Порнофильмы», «Руки Вверх!», «Сурганова и оркестр», Тима Белорусских, Тимати, Фогель, «Хлеб», Шура «Би-2», Юлианна Караулова, Елка «Яavb», Andro, Artik & Asti, BrainStorm, Cream Soda, Dava, Elman, Feduk, Flesh, Gayazov$ Brother$, Gone.Fludd, Iowa, Iroh & Flipper Floyd, Jah Khalib, Jony, Lizer, Manizha, Maruv, Mgzavrebi, Nechaev, Niletto, OG Buda, Ramil’, Rozhden, RSAC, Vada, Zivert.