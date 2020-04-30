Morgenshtern и другие рэперы сегодня дадут онлайн-концерт

В прямом эфире можно будет увидеть выступления рэперов Morgenshtern (Уфа), Obladaet (Иркутск), Saluki (Москва), Flesh (Екатеринбург) и Offmi (Севастополь).

Концерт начнется сегодня, 30 апреля, в 17.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на платформе МТС Live или WASD.TV на любых устройствах с обзором 360 градусов.

Как ожидается, Morgenshtern исполнит хиты из перенесенного на осень из-за пандемии коронавируса тура Yung Hefner.