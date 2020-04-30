Уфимский рэпер Алишер Валеев, он же Morgenshtern, выступит на сегодняшнем онлайн-концерте МТС Live Youth Rap вместе с другими представителями российской хип-хоп сцены.
Morgenshtern и другие рэперы сегодня дадут онлайн-концерт
В прямом эфире можно будет увидеть выступления рэперов Morgenshtern (Уфа), Obladaet (Иркутск), Saluki (Москва), Flesh (Екатеринбург) и Offmi (Севастополь).
Концерт начнется сегодня, 30 апреля, в 17.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на платформе МТС Live или WASD.TV на любых устройствах с обзором 360 градусов.
Как ожидается, Morgenshtern исполнит хиты из перенесенного на осень из-за пандемии коронавируса тура Yung Hefner.
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