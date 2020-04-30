Майские праздники стартуют благотворительным онлайн-марафоном Шихан Live, в котором примут участие звезды музыки и спорта из Башкортостана.
Ильдар Абдразаков и Via Chappa выступят на онлайн-марафоне
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instagram.com/patrick_via_chappa
Марафон Шихан Live пройдет первого мая, начало – в 17.00. Каждый участник будет выступать из дома.
В прямом эфире выступят Ильдар Абдразаков, Basic Boy, KPEK, Via Chappa, Musume, Jane, Дамаск, Элвин Грей и другие артисты. Ведущим онлайн-марафона будет хоккейный комментатор Азамат Муратов, гостями – представители хоккейного клуба «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа».
Концерт организован с благотворительными целями – в эфире будет организован сбор средств для резервного фонда медицинских учреждений республики.
Посмотреть можно будет в группе в VK и в Instagram-аккаунте @shikhanlive.
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