Ильдар Абдразаков и Via Chappa выступят на онлайн-марафоне

Марафон Шихан Live пройдет первого мая, начало – в 17.00. Каждый участник будет выступать из дома.

В прямом эфире выступят Ильдар Абдразаков, Basic Boy, KPEK, Via Chappa, Musume, Jane, Дамаск, Элвин Грей и другие артисты. Ведущим онлайн-марафона будет хоккейный комментатор Азамат Муратов, гостями – представители хоккейного клуба «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа».

Концерт организован с благотворительными целями – в эфире будет организован сбор средств для резервного фонда медицинских учреждений республики.

Посмотреть можно будет в группе в VK и в Instagram-аккаунте @shikhanlive.