Morgenshtern и Егор Крид выпустили «Веселую песню»

Трек уже доступен в новом альбоме Егора Крида «58» на площадках Музыка ВКонтакте, Apple Music, iTunes Store, Яндекс.Музыка, Boom, и YouTube Music.

В прошлый раз музыканты объединились в 2019 году, чтобы совместно с Thrill Pill выпустить «Грустную песню», которая мгновенно стала хитом, клип за пять месяцев собрал более 51 миллиона просмотров на YouTube.

Вышедший месяц назад фит Morgenshtern и Шарлота «Малышка» уже собрал более 13 миллионов просмотров. Сейчас рэпер находится в вынужденном отпуске: ему пришлось перенести на осень тур Yung Hefner.