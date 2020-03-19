Morgenshtern перенес тур Yung Hefner

В Уфе Morgenshtern планировал выступить 28 марта в Тинькофф Холле. Со вчерашнего дня в Башкортостане начал действовать режим повышенной готовности по коронавирусу, из-за чего отменили культурные, спортивные, деловые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев.

«Друзья! В связи с последними событиями, весь тур перенесен на осень. Мне тоже, как и вам, очень досадно об этом слышать, мы тоже очень скучаем и грустим. Мойте руки, проводите время хорошо, с вами увидимся осенью.

Честно говоря, я немного скучаю по концертам, по нашему мясу. Но что поделаешь. Самое главное, друзья, всегда и во всем ищите плюсы! Мы переехали в новый дом, сейчас закончим стройку – будет контент на YouTube, будут хиты. Скучать не дам», – сказал Алишер в Instagram.