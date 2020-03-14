Уфимский рэпер Алишер Валеев поведал в интервью о своих доходах с треков и YouTube, о том, почему он не выступает на корпоративах, и об отношении к деньгам.
Morgenshtern рассказал о том, сколько зарабатывает
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instagram.com/morgen_shtern
«За первый год блоггинга – не знаю, заработал около 15 миллионов, может быть. Где-то так. Там еще и первый тур был, нормально вышло.
Вообще никакого учета денег не веду, просто иногда захожу в приложение банка, смотрю траты за месяц, думаю: "Е-мое...". И все, и закрываю (смеется).
Структура доходов всегда разнится. Вообще бывает, такие неожиданно легкие деньги падают, что не угадаешь, нет фиксированного заработка. Допустим, просто за то, чтобы полтора часа со мной поговорить в интервью, пять миллионов заплатили. Просто из ниоткуда, полтора часа поговорил, и пять миллионов.
Деньги приносит дистрибьюция треков. Достаточно много, чтобы повесить себе три миллиона на шею. Я себе ювелирки тогда заказал на пять миллионов – цепочку, часики. Бриллианты и платина.
Основные все бабки за музыку только сейчас пойдут, потому что только сейчас я начал делать треки, которые первые места везде занимают. И мне самому очень интересно, что там будет в итоге, потому что столько хитов выпустил: Yung Hefner, "Мне пох", "Грустная Песня", альбом, который 65 миллионов прослушиваний уже только в VK набрал. За все это мне еще не пришли деньги, там расчет каждый квартал.
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vk.com/morgenshtern666
Раньше за более легкие песни можно было в месяц примерно по миллиону вытягивать. Это со всех музыкальных площадок, за то, что твою музыку слушают.
С YouTube монетизация идет, но у меня везде мат, практически всюду ее ограничивают, и в хорошие периоды может десять тысяч долларов в месяц упасть.
Реклама на YouTube в обычном видео – от полутора миллионов, средний ценник – два миллиона. В клипе – от пяти. Я на клипы потратил шесть миллионов – на "Ратататата" и "Малышка", и почти ничего и не осталось, но сейчас опять все прилетело.
Трек "Новый Мерин" мне принес около трех миллионов за полгода. У других ребят спрашивал, и они говорят, что хиты за квартал могут приносить миллионов по 10-15. Вот сейчас жду отчет по новым трекам, очень интересно. Самый большой мой единоразовый заработок – около 15 миллионов.
На корпоративах не выступаю, предлагают, и вроде уже на парочку договорились, но я просто называю ценник кусачий – два миллиона за полтора часа. Потому что не очень мне хочется на таких штуках тусоваться. Если какая-то тусовка у молодых, то можно с кайфом залететь.
Первый свой миллион заработал тогда же, когда вообще весь проект стартанул. На что потратил – не помню, я вообще не запоминаю как-то, куда деньги выкидываю. У меня такая позиция: бабки есть – шикуем, веселимся. Бабок нет – сидим спокойненько и не рыпаемся (смеется)», – рассказал Morgenshtern.
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