Morgenshtern рассказал о том, сколько зарабатывает

«За первый год блоггинга – не знаю, заработал около 15 миллионов, может быть. Где-то так. Там еще и первый тур был, нормально вышло.

Вообще никакого учета денег не веду, просто иногда захожу в приложение банка, смотрю траты за месяц, думаю: "Е-мое...". И все, и закрываю (смеется).

Структура доходов всегда разнится. Вообще бывает, такие неожиданно легкие деньги падают, что не угадаешь, нет фиксированного заработка. Допустим, просто за то, чтобы полтора часа со мной поговорить в интервью, пять миллионов заплатили. Просто из ниоткуда, полтора часа поговорил, и пять миллионов.

Деньги приносит дистрибьюция треков. Достаточно много, чтобы повесить себе три миллиона на шею. Я себе ювелирки тогда заказал на пять миллионов – цепочку, часики. Бриллианты и платина.

Основные все бабки за музыку только сейчас пойдут, потому что только сейчас я начал делать треки, которые первые места везде занимают. И мне самому очень интересно, что там будет в итоге, потому что столько хитов выпустил: Yung Hefner, "Мне пох", "Грустная Песня", альбом, который 65 миллионов прослушиваний уже только в VK набрал. За все это мне еще не пришли деньги, там расчет каждый квартал.