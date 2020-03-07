Главный оркестр Башкортостана выступит с «берлинской» программой в Уфе

Концерт состоится в ГКЗ «Башкортостан» (улица Ленина, 50) в 19.00, программа посвящена творчеству Петра Ильича Чайковского и Антонина Дворжака, на которого Чайковский оказал большое влияние.

180-летие Чайковского – главная тема всего сезона 2019/2020. Прозвучат второй виолончельный концерт си минор Дворжака, а также пятая симфония ми минор и ариозо Ленского из первого акта оперы «Евгений Онегин».

19 марта Национальный симфонический оркестр Башкортостана впервые выступит в Большом зале Берлинской филармонии – это самая престижная сцена классической музыки в Европе.

Билеты на уфимский концерт можно приобрести на сайте оркестра, стоимость – от 400 (балкон) до 1000 рублей.