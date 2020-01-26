Земфира выступит на нескольких фестивалях

1-2 мая в Бенидорме пройдет Kislorod.Live, хедлайнером которого станет Земфира. На этом фестивале также выступит группа «ДДТ».

30-31 мая в Москве состоится международный фестиваль «Усадьба Jazz». И здесь певица тоже заявлена в программу как хедлайнер.

Впервые Земфира выступит 27 июня в Самаре на «Роке над Волгой». «Мы гарантируем высочайшего уровня свет, звук и комфортный просмотр этого грандиозного шоу», — написали организаторы фестиваля.

Следующей остановкой музыканта станет Stereoleto в Санкт-Петербурге. Фестиваль пройдет с 4 по 5 июля. И завершит Земфира свой небольшой тур 29 августа в Озерцо на The Vёska.