На сайте музыканта появился график ее концертов. Небольшой фестивальный тур продлится с мая по август.
Земфира выступит на нескольких фестивалях
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vk.com/zemfira
1-2 мая в Бенидорме пройдет Kislorod.Live, хедлайнером которого станет Земфира. На этом фестивале также выступит группа «ДДТ».
30-31 мая в Москве состоится международный фестиваль «Усадьба Jazz». И здесь певица тоже заявлена в программу как хедлайнер.
Впервые Земфира выступит 27 июня в Самаре на «Роке над Волгой». «Мы гарантируем высочайшего уровня свет, звук и комфортный просмотр этого грандиозного шоу», — написали организаторы фестиваля.
Следующей остановкой музыканта станет Stereoleto в Санкт-Петербурге. Фестиваль пройдет с 4 по 5 июля. И завершит Земфира свой небольшой тур 29 августа в Озерцо на The Vёska.
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