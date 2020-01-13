«ДДТ» отправляется в юбилейный тур по городам России

40 лет назад появилась группа «ДДТ». В честь этого Юрий Шевчук и музыканты выступят с новой программой в десятках городов страны. На сайте группы также сообщили, что будут три стадионных концерта: в Москве он пройдет на «Открытии Арены», в Санкт-Петербурге — на «Газпром Арене», в Уфе — на «Нефтянике». Сам тур начнется 28 марта в Рязани.

Последний раз в Уфе Юрий Шевчук выступил в декабре прошлого года. Тогда музыкант представил сольную программу на сцене концертного зала «Башкортостан»: он исполнил песни разных лет в акустической аранжировке.