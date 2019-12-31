В концертный альбом Басты вошли две песни, исполненные в Башкортостане

В «Дорожный альбом» вошли пятнадцать треков, два из которых записаны в Башкортостане: «Выпускной» — на концерте в Уфе, а «Мама» — в Стерлитамаке. Помимо городов России, в акустическом сборнике есть две песни, которые Баста исполнил на концертах в Канаде и США. Трек «Я смотрю на небо» записан в Торонто, а «Кинолента» — в Нью-Йорке.

Василий Вакуленко и его команда поблагодарили в Instagram всех зрителей, посетившие концерты. «Ваши голоса есть на этом альбоме», — написал музыкант.

Сейчас новый релиз Басты имеет более 100 тысяч прослушиваний во «ВКонтакте», а на Apple Music альбом находится на 19-ом месте.